У Німеччині медсестру Червоного Хреста підозрюють у тому, що замість вакцини проти COVID-19 вона вводила людям так званий фізіологічний розчин - Водний розчин кухонної солі.
Тепер влада просить тисячі людей зробити ще одне щеплення, передає Reuters.
Як з'ясувало поліцейське розслідування, на початку весни в центрі вакцинації у Фрісландії - сільському районі неподалік узбережжя Північного моря - жінка "щепила" сольовим розчином близько 8 600 людей.
Хоча ця рідина нешкідлива, в березні та квітні в Німеччині вакцинували в основному літніх людей, а отже ризик захворіти COVID-19 - потенційно смертельним вірусним захворюванням - для хибнопривитих може бути особливо високий.
Мотив медсестри до кінця не зрозумілий. Однак, за словами слідчих, у соціальних мережах вона скептично висловлювалася про вакцини.
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