За останні п’ять днів у місті Елуру госпіталізували понад півтисячі людей.

У крові пацієнтів з Індії, які були масово госпіталізовані з новою невідомою хворобою, виявили сліди важких металів, зокрема, свинцю та нікелю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За останні п’ять днів у місті Елуру госпіталізували понад півтисячі людей. Ті скаржилися на нудоту, судоми та втрату свідомості. Більшість уже виписали, однак один із хворих помер від інфаркту.

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Тести на коронавірус у всіх негативні. Виключили й інші інфекції, зокрема, лихоманку Денге. Те що причиною могло стати забруднення води, повітря чи їжі – чиновники заперечують. Однак в опозиції підозрюють саме масове отруєння.

Уряд уже відправив на місце групу медичних експертів. Крім того, в Елуру чекають фахівців із Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Що відомо про нову хворобу в Індії:

У штаті Андхра-Падеш в Індії госпіталізовано майже 500 осіб з новою невідомою хворобою. Всього зафіксовано понад 800 випадків виявлення цього захворювання.

Всі пацієнти з невідомим захворюванням звернулися до лікарні зі схожими симптомами: ознаки епілепсії; головний біль і запаморочення; блювота; болі в спині; непритомність.

Схоже, що нова хвороба ніяк не пов'язана з коронавірусом. ПЛР-тести всіх пацієнтів на коронавірус були негативними.

Індійські лікарі не мають назви для нової хвороби і ще не виявили збудник хвороби.

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Автор: Денис Прядко