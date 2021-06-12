Вакцина NVX-CoV2373 наразі проходить кілька випробувань.

Компанія Novavax заявила у п’ятницю, що її експериментальна вакцина проти коронавірусу показала імунну відповідь і захист від дуже заразливого варіанта інфекції, який виявили у Південній Африці у ході клінічних випробувань.

Про це пише Reuters.

Вакцина NVX-CoV2373 наразі проходить кілька випробувань, але все ще не отримала дозвіл на застосування у якій-небудь країні.

У компанії стверджують, що дослідження на гризунах і бабуїнах показали, що інша вакцина, спеціально спрямована на південноафриканський тип («Бета»), викликала імунний захист. Очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування препарату, орієнтованого на «Бету».

Novavax повідомила, що тестування сироватки крові на 30 учасниках проміжного дослідження, котрі отримали дві дози NVX-CoV2373, підтвердило стійку реакцію антитіл на вихідну версію COVID-19, а також варіант «Альфа», уперше виявлений у Британії та США.

Європейський регулятор почав аналізувати препарат Novavax ще в лютому. Дані основного дослідження у США та Мексиці очікуються оприлюднити у поточному кварталі.

На сьогодні існує дефіцит з забезпечення бідних країн вакциною від коронавірусу, кажуть у ВООЗ. Там попереджують, що деякі уряди ще навіть не щепили повністю громадян з груп ризику. У червні стало відомо, що країни «Великої сімки» погодилися віддати нужденним свої надлишки препаратів, до чого ВООЗ закликала їх не один місяць.

Експерти наполягають на якомога швидшій вакцинації усього населення світу, оскільки вчені констатують появу все нових штамів коронавірусу, боротися з якими існуючі препарати подеколи вже не можуть. В іншому випадку науковцям доведеться вигадувати нові – ефективніші – вакцини від недуги.

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Автор: Яна Ставська