Вірус виявили у громадянина РФ, який нещодавно повернувся з Великобританії.

У Росії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу.

Читайте такожНа Кіпрі введено суворий карантин і комендантську годинуПро це повідомила головний санітарний лікар Росії Анна Попова, пише видання РИА Новости.

За її словами, вірус виявили у громадянина РФ, який нещодавно повернувся з Великобританії.

Вона відзначила, що хвороба була виявлена ще у кінці грудня.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.

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Автор: УНІАН