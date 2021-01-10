Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01 / фото REUTERS
У Росії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу.
Читайте такожНа Кіпрі введено суворий карантин і комендантську годинуПро це повідомила головний санітарний лікар Росії Анна Попова, пише видання РИА Новости.
За її словами, вірус виявили у громадянина РФ, який нещодавно повернувся з Великобританії.
Вона відзначила, що хвороба була виявлена ще у кінці грудня.
Новий штам коронавірусу COVID-19
- 19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.
- Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.
- У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.
- Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.
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