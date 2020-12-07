У хворого чоловіка вже діагностували ускладнення, викликані цим небезпечним захворюванням.

У бездомного в Канаді виявлена окопна лихоманка, яка була поширена в часи Першої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як повідомляється, хворого чоловіка госпіталізували. Лікарі встановили, що хвороба дала ускладнення на серце.

За даними медиків, це вже четвертий випадок захворювання на окопну лихоманку в цьому році.

Окопна лихоманка: що це за хвороба

Окопна (також відома як волинська, п'ятиденна, траншейна) лихоманка - інфекційне захворювання, що характеризується повторними нападами лихоманки з явищами загальної інтоксикації, висипом на тулубі, болем у м'язах і кістках

Захворювання, що передається вошами, вражало солдатів під час Першої світової війни.

Вважається, що захворювання торкнулося більше мільйона солдатів під час Першої світової війни.

Захворювання може викликати потенційно смертельне запалення внутрішньої оболонки серця, відоме як ендокардит.

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Переклад: Катерина Лиманська