У Канаді зафіксували випадок рідкісної хвороби окопна лихоманка / фото REUTERS
У бездомного в Канаді виявлена окопна лихоманка, яка була поширена в часи Першої світової війни.
Про це повідомляє The Guardian.
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Як повідомляється, хворого чоловіка госпіталізували. Лікарі встановили, що хвороба дала ускладнення на серце.
За даними медиків, це вже четвертий випадок захворювання на окопну лихоманку в цьому році.
Окопна лихоманка: що це за хвороба
- Окопна (також відома як волинська, п'ятиденна, траншейна) лихоманка - інфекційне захворювання, що характеризується повторними нападами лихоманки з явищами загальної інтоксикації, висипом на тулубі, болем у м'язах і кістках
- Захворювання, що передається вошами, вражало солдатів під час Першої світової війни.
- Вважається, що захворювання торкнулося більше мільйона солдатів під час Першої світової війни.
- Захворювання може викликати потенційно смертельне запалення внутрішньої оболонки серця, відоме як ендокардит.
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