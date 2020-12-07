У Канаді зафіксували випадок рідкісної хвороби окопна лихоманка / фото REUTERS

У бездомного в Канаді виявлена окопна лихоманка, яка була поширена в часи Першої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як повідомляється, хворого чоловіка госпіталізували. Лікарі встановили, що хвороба дала ускладнення на серце.

За даними медиків, це вже четвертий випадок захворювання на окопну лихоманку в цьому році.

Окопна лихоманка: що це за хвороба

  • Окопна (також відома як волинська, п'ятиденна, траншейна) лихоманка - інфекційне захворювання, що характеризується повторними нападами лихоманки з явищами загальної інтоксикації, висипом на тулубі, болем у м'язах і кістках
  • Захворювання, що передається вошами, вражало солдатів під час Першої світової війни.
  • Вважається, що захворювання торкнулося більше мільйона солдатів під час Першої світової війни.
  • Захворювання може викликати потенційно смертельне запалення внутрішньої оболонки серця, відоме як ендокардит.

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Переклад: Катерина Лиманська