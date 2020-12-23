Симптоми серцевого нападу можуть здаватися настільки легкими і короткими, що їх часто плутають зі звичайним дискомфортом або іншою менш серйозною проблемою і тому ігнорують.

Гарвардська медична школа назвала ознаки тихого інфаркту, який може залишитися непоміченим через свою неявну симптоматику.

Читайте такожЧерез брак фізичних навантажень щороку помирає до 5 мільйонів людей - ВООЗСерцевий напад далеко не завжди буває явним. Іноді його ознаки абсолютно неяскраві, що не привертають уваги – в цьому випадку медики говорять про тихий серцевий напад.

"Симптоми серцевого нападу можуть здаватися настільки легкими і короткими, що їх часто плутають зі звичайним дискомфортом або іншою менш серйозною проблемою і тому ігнорують. В цілому під час такого нападу і після нього люди можуть відчувати себе абсолютно нормально, що ще збільшує шанс пропустити попереджувальні знаки", - цитує видання Express доктора Йогре Плутцкі, директора програми профілактики судинних захворювань в Гарвардській лікарні Бригама і жінок.

Плутцкі пояснив, що тихий серцевий напад, що відбувається без будь-яких явних симптомів, розпізнається тільки через кілька днів, місяців або навіть років після його прояву. Медик назвав чотири можливі ознаки, що свідчать про дане порушення:

дискомфорт (відчуття здавлювання, спазму, болю) в центрі грудей, який триває кілька хвилин, і то проходить, то повертається;

задишка, що виникає до або під час дискомфорту в грудях;

дискомфорт в інших областях верхньої частини тіла – одній або обох руках, спині, шиї, щелепи, животі;

поява холодного поту, нудота або запаморочення.

Вчений констатує, що тихі напади частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у жінок; однак у представниць прекрасної статі вони частіше закінчуються смертельним результатом. Крім того, подібні інфаркти значно збільшують ймовірність подальших серцевих нападів зі смертельним результатом.

«Якщо ви помічаєте будь-яку з попереджувальних ознак тихого серцевого нападу, важливо проявляти особливу обережність щодо будь-яких нездужань і звертатися за медичною допомогою», - підкреслив Плутцкі.

Згідно з висновком Гарвардської медичної школи, тихий серцевий напад дозволяє визначити електрокардіограма (ЕКГ) або ехокардіограма, що виявляють пошкодження серцевого м'яза. Інший метод - це аналіз крові на молекулярні сліди тропоніну Т, білка, що виділяється пошкодженими клітинами серця.

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Автор: УНІАН