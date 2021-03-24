Дієтологи радять категорично не споживати продукти, що мають у своєму складі "гідрогенізовану пальмову олію".

У ВООЗ повідомили, що гідрогенізована пальмова олія підвищує ризик виникнення серцево-судинних та онкозахворювань, зокрема у дітей. Саме тому організація закликає уряди країн виключити пальмову олію зі складу харчової продукції в усьому світі до 2023 року.

Читайте такожВчені знайшли зв'язок між вживанням пальмової олії і смертностю від ішемічної хвороби серця

Як пише Час-Дій, в Україні пальмова олія використовується у молочній сфері для виробництва молоковмісних продуктів – сирні продукти, молочні консерви, тощо. Непоодинокі випадки використання “пальми” у солодковершковому маслі, хоча це заборонено законодавством.

Окрім цього, пальмову олію використовують в кондитерській сфері, олійно-жировій, хлібобулочній промисловості, а також у сфері громадського і дитячого харчування. Деякі великі компанії в Україні заради мільйонних прибутків додають у продукти у десятки разів більшу від норми дозу “пальми” всіляко збільшуючи шанси на розвиток у населення серцево-судинних захворювань, а також онкозахворювань серед дітей.

Дієтологи радять категорично не споживати продукти, що мають у своєму складі "гідрогенізовану пальмову олію" дітям і не зловживати дорослим.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко