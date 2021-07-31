Наразі бустерні дози вакцини в Ізраїлі отримуватимуть старші за 60 років.

Ізраїль став першою країною в світі, які розпочали вводити третю – бустерну – дозу вакцини проти COVID-19 літнім людям. Її вже вкололи президенту країни – 60-річному Іцхаку Герцоґу.

Як пише The Times of Israel, Бустерну дозу отримав не лише президент, але і його дружина. Вони розпочали курс щеплень.

Герцоґу вкололи препарат від Pfizer/BioNTech. Він щепився у медцентрі поблизу Тель-Авіва.

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"Простягни руку і зроби щеплення!", – написав ізраїльський президент у Твіттері, куди виклав свою світлину із центру вакцинації.

Поруч з ними був прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

"Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше", – сказав Беннетт.

🇮🇱 — WATCH: Israel’s former Prime Minister and current opposition leader @netanyahu receives the third dose of the Covid vaccine earlier. pic.twitter.com/2ZhR50dX1w — Belaaz (@TheBelaaz) July 30, 2021

Вакцинувався також колишній прем'єр-міністр Ізраїлю 71-річний Біньямін Нетаніягу і його дружина 62-річна Сара Нетаніягу. Нетаніягу отримав першу дозу вакцини 19 грудня 2020 року, ставши першим вакцинованих в Ізраїлі. Друга доза вакцина була введена йому 9 січня.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж 5 місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.

Зазначимо, бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилювальну. У ВООЗ раніше закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року.

Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали 5,78 мільйонів ізраїльтян, другу – 5,37 мільйонів.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей.

Через штам Дельта в країні, зросла кількість інфікувань коронавірусом.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко