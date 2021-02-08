Представник ВООЗ пояснила, що вакцини складаються з різних елементів, кожен з яких тестується спочатку на тваринах, а потім на людях.

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "чутками" інформацію в мережі про те, що вакцина проти COVID-19 може викликати безпліддя.

Подібні побоювання не відповідають дійсності. Про це заявила керівник департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен, пише Обозреватель з посиланням на прес-службу організації.

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"Вакцини, якими прищеплюємося, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності. Не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя", - сказала вона в інтерв'ю.

Представник ВООЗ пояснила, що вакцини складаються з різних елементів, кожен з яких тестується спочатку на тваринах, а потім на людях. Тільки після цього вакцина може бути використана для імунізації суспільства. При цьому кожен препарат проходить оцінку безпеки, в тому числі і в ході промислового виробництва.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН