Всесвітня організація охорони здоров'я вивчить випадки запалення серцевого м'яза після вакцинації від коронавірусу COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.
Як розповіла помічник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао на брифінгу, трансляція якого велася в Twitter, повідомлення про міокардит надходять з США та Ізраїлю.
"Ми здійснюємо моніторинг і збираємо дані. Ми з'ясовуємо, чи є міокардит наслідком вакцинації чи це частина звичайного процесу поширення хвороби в суспільстві", - сказала вона.
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За словами Сімао, фахівці встановлюють, чи є міокардит ознакою впливу вакцини чи це звичайний розподіл в популяції. Як тільки з'являться відповідні наукові дані, ВООЗ оприлюднить всю інформацію.
Своєю чергою, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан зазначив, що після використання препарату Pfizer міокардити носили самообмежуючий характер і мали легку форму.
Нагадаємо, 2 червня в Ізраїлі повідомили, що з грудня 2020 року по травень 2021 року в країні зафіксували 275 випадків міокардиту серед пацієнтів, які були вакциновані препаратом Pfizer.
11 червня дослідження в США підтвердили, що у молодих чоловіків після щеплень препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит.
Випадки міокардиту після вакцинації Pfizer також виявили у пацієнтів в Японії.
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