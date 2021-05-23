Лікарям рекомендували бути особливо уважними до незвичайних серцевих симптомів у вакцинованих молодих людей.

Американські центри контролю та профілактики захворювань вивчають повідомлення про те, що в деяких підлітків та молодих людей, вакцинованих проти COVID-19, з'явилися серцеві проблеми.

Про це пише The New York Times.

Зокрема, мова йде про міокардит - ураження серцевого м'яза, що зазвичай має запальний характер.

Читайте такожЛікар дав прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в УкраїніПроблеми виявлялися переважно у підлітків і молодих людей приблизно через чотири дні після отримання другої дози однієї з мРНК-вакцин - такими є препарати Moderna і Pfizer/BioNTech. Причому серед хворих більше чоловіків, ніж жінок. Захворювання триває в основному в легкій формі.

За даними фахівців, таких випадків небагато і вони можуть бути абсолютно не пов'язані зі щепленнями. Розслідування поки на початковій стадії. Владі належить з'ясувати, чи існують докази того, що саме вакцини призвели до захворювання.

Водночас лікарям рекомендували бути особливо уважними до незвичайних серцевих симптомів у вакцинованих молодих людей.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

22 травня у "помаранчевій" карантинній зоні залишалася лише одна область - Донецька. Решта областей перебувають у "жовтій" зоні.

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Переклад: Катерина Комолова