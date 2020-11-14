"Ремдесивір" має незначний вплив на одужання хворих пацієнтів, переконані спеціалісти.

Завезений до України препарат "Ремдесивір", який розповсюджується американським біотехнологічним концерном Gilead, не повинен регулярно використовуватися у важкохворих пацієнтів із COVID-19.

Про це заявив глава Європейського товариства реаніматологів ESICM Жозеф Кешесіоглу, пише ТСН.ua.

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Він пояснив, що в середині жовтня був опублікований звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з якого випливає, що "Ремдесивір" має незначний вплив на одужання хворих пацієнтів, тому його використання не повинно бути усталеною практикою.

Також повідомляється, що результати дослідження ВООЗ відрізняються від даних американських фахівців, згідно з яким "Ремдесивір" позитивно впливає на лікування хворих на COVID-19.

У концерні Gilead зі свого боку поставили під сумнів результати дослідження ВООЗ.

Зазначимо, що європейське товариство реаніматологів ESICM є об'єднанням тисяч анестезіологів, лікарів і медичного персоналу у більш ніж 120 країнах. Рекомендації ESICM не є обов'язковими, але можуть призвести до зниження використання "Ремдесивіру", який вже схвалений до використання у більш ніж 50 країнах.

Лікування коронавірусу: що відомо про "Ремдесивір"

10 листопада в Україні розпочався розподіл лікарського засобу "Ремдесивір" по регіональних лікарнях.

Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоров'я визнала "Ремдесивір" неефективними в лікуванні коронавірусу, тоді як ще у липні після схвалення Європейською комісією "Ремдесивір" став першим дозволеним у ЄС препаратом від COVID-19.

Тоді компанія Gilead Sciences заявила, що її експериментальний препарат, схоже, зменшує ризик смерті у пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції.

Раніше США придбали понад 90% світового запасу "Ремдесивіру", оскільки під час досліджень він допоміг некритичним пацієнтам швидше одужати від коронавірусу.

Тим часом випробування "Ремдесивіру" у США згорнули. Дослідники пояснили це тим, що такі тести загрожують здоров’ю частини заражених пацієнтів, які у дослідженні для порівняння приймали плацебо.

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Автор: УНІАН