Водолази знайшли меч бронзової доби віком 3000 років, захований у морі

Ця знахідка поповнила колекцію предметів бронзової доби, що постійно розширюється, виявлених у цьому районі, який став однією з найважливіших підводних археологічних пам’яток Британії.

На дні моря біля узбережжя Південного Девона було виявлено меч бронзової доби віком 3000 років, що відкрило археологам нові перспективи у вивченні доісторичного минулого Британії. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що рідкісна зброя була знайдена на охоронюваних ділянках затонулих кораблів "Салкомб-Кеннон" і "Мур-Сенд" під час підводних археологічних досліджень.

Меч був виявлений дайверами-волонтерами з Південно-Західної морської археологічної групи під час досліджень, що фінансуються організацією "Історія Англії". Ця знахідка поповнила колекцію предметів бронзової доби, виявлених у цьому районі, який став однією з найважливіших підводних археологічних пам’яток Британії.

Відео дня

Дайвери Беккі Гілл і Кетрін Гілл зробили відкриття під час дослідження охоронюваних ділянок затонулих кораблів. Археологи вважають, що зброя датується приблизно 1300-800 роками до нашої ери, періодом Середньої або Пізньої бронзової доби. Хоча деякі частини леза були пошкоджені за тисячі років, проведених під водою, меч залишається рідкісною та цінною знахідкою.

Цікаво, що ця знахідка поповнила довгий перелік доісторичних предметів, виявлених неподалік від Салкомба. Південно-західна морська археологічна група повідомила, що серед попередніх знахідок були мечі бронзової доби, сокири, золотий браслет, золоті злитки та понад 400 золотих предметів, які, ймовірно, пов’язані з одним або, можливо, двома корабельними аваріями бронзової доби.

Меч, що оживляє бронзову добу

Для дайверів, які його знайшли, підняття меча стало незабутнім моментом. Беккі Гілл сказала, що ця знахідка стала однією з найзахопливіших подій у її кар’єрі дайвера.

"Навіть Різдво дитини не зрівняється з захопленням від знахідки цього меча", - сказала вона.

Кетрін Гілл також описала відчуття, яке вона пережила, коли майже 3000 років провела під водою, витягуючи стародавній предмет:

"Це неймовірно захоплююче відчуття - витягнути з-під води предмет, який виявився мечем бронзової доби. Змушує задуматися, хто його виготовив, хто мав намір ним користуватися і хто був останньою людиною, яка тримала його в руках майже 3000 років тому".

Важливо, що меч не розкриває, кому він належав і як опинився під водою, але він надає дослідникам ще одне свідчення про людей, які жили в бронзовій добі. Зброя ілюструє тип предметів, які виготовлялися та використовувалися в період активної діяльності прибережних громад по всій Британії.

Забутий стародавній маршрут знайдено під Салкомбом

Це відкриття, про яке повідомила Південно-Західна морська археологічна група, підкреслює зростаючу важливість району Салкомб для розуміння життя в бронзовому столітті. За минулі роки підводні дослідження виявили велику колекцію артефактів, прихованих під морським дном.

Зазначається, що кількість і різноманітність знайдених у цьому місці предметів дають підстави припустити, що цей район був частиною ширшої морської мережі. Судячи з усього, громади вздовж британського узбережжя та по той бік Ла-Маншу були пов’язані між собою переміщенням товарів і матеріалів.

Ніл Вілкін, куратор Британського музею, назвав меч "чудовим і важливим доповненням" до історії археологічної пам’ятки Салкомб. Він пояснив, що знахідка може допомогти дослідникам дізнатися більше про мореплавство, торгівлю та переміщення людей уздовж британського узбережжя в бронзовому столітті.

Попередні знахідки на цьому місці, зокрема золоті предмети та зброя, вже змінили уявлення про доісторичну діяльність у регіоні. Нещодавно знайдений меч додає ще одну деталь до цієї картини.

Відновлено меч віком у тисячі років

Цікаво, що після вилучення з дна моря меч було відправлено на спеціалізовану реставрацію. Експерти працюватимуть над стабілізацією металу після тривалого перебування під водою, перш ніж розпочнуться подальші дослідження.

Після завершення реставрації меч буде передано до Британського музею. Потім він пройде детальний науковий аналіз, перш ніж стати частиною національної археологічної колекції музею.

Останні відкриття свідчать, що води біля південного Девону приховують ще багато історій. Триваючі підводні дослідження в охоронюваних районах затонулих кораблів "Салкомб-Кеннон" і "Мур-Сенд" допомагають дослідникам краще зрозуміти морське минуле Британії бронзової доби.

Новини археології

Археологи в Перу виявили в Південних Андах цитадель інків, яка в чотири рази перевищує за розмірами Мачу-Пікчу, з сотнями споруд і тисячами артефактів.

Фортеця Такрачульо, на думку деяких дослідників, пов’язана з Анкокагуа - священною цитаделлю, описаною в колоніальних хроніках, але яку досі не вдалося відшукати.

Вас також можуть зацікавити такі новини: