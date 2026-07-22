Уламки літака знайшли через 74 роки після його катастрофи

Пошукова група використовувала гідролокатор з високою роздільною здатністю для виявлення уламків на дні океану на глибині близько 600 метрів.

Через сімдесят чотири роки після катастрофи літака Pan Am біля берегів Пуерто-Рико, в результаті якої загинули 52 людини, пошукова група виявила уламки на дні океану. Про це пише CNN.

Фонд повітряної та морської спадщини у партнерстві з іншими організаціями, зокрема з програмою "Експедиція невідомого" на каналі Discovery, минулого місяця виявив уламки літака Pan Am "Clipper Endeavor" на дні Атлантичного океану біля північного узбережжя Пуерто-Рико, йдеться в прес-релізі Discovery.

Зазначається, що це відкриття, у якому брав участь автономний підводний дрон, поклало край багаторічній загадці щодо точного місця катастрофи літака Douglas DC-4 після зльоту з Пуерто-Рико 11 квітня 1952 року з 64 пасажирами та п’ятьма членами екіпажу на борту.

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Хоча всі пасажири пережили первинний удар, врятувати вдалося лише 17 осіб, а решта загинули разом із літаком, що швидко тонув, - результат, який слідчі частково пояснили відсутністю інструктажів з техніки безпеки і який став поштовхом до змін в авіаційній галузі.

"Ми всі вражені й раді цьому відкриттю, але водночас з повагою згадуємо те, що сталося в цьому місці так давно", - сказав Расс Метюз, президент і співзасновник Фонду спадщини авіації та моря.

Пошукова група, до якої також входила компанія Deep Sea Vision, використовувала гідролокатор високої роздільної здатності для виявлення уламків на дні океану на глибині близько 600 метрів.

За щасливим збігом обставин, дослідницьке судно з однією з найсучасніших у світі гідролокаційних систем пройшло прямо через звужену зону пошуків групи та погодилося зупинитися на 48 годин, щоб допомогти в пошуках. Джош Гейтс, ведучий програми "Експедиція невідомого" на каналі Discovery, сказав:

"Він пролежав на дні близько 30 годин, скануючи морське дно в цільовому районі, потім піднявся на поверхню, і ось він".

Літак був розбитий на дві частини. Подальше фотодослідження остаточно ідентифікувало літак; на знімках чітко видно культовий логотип Pan American із крилами та назву літака, йдеться в прес-релізі Discovery.

Фонд "Спадщина авіації та моря" наразі співпрацює з урядом Пуерто-Рико над розширенням заходів щодо захисту місця катастрофи та виступає за створення меморіалу на згадку про загиблих у катастрофі, йдеться в прес-релізі.

Також було налагоджено контакти з родинами, які безпосередньо постраждали від трагедії, та з двома єдиними відомими людьми, які вижили в катастрофі.

Аварія призвела до змін в авіації

За даними Історичного фонду Pan Am, літак, що прямував до Нью-Йорка, незабаром після зльоту втратив обидва праві двигуни, що змусило пілота здійснити жорстку посадку на воду через кілька хвилин.

За даними фонду Pan Am, на борту літака були рятувальні плоти та індивідуальні рятувальні жилети для всіх пасажирів. Однак виникла плутанина, частково через відсутність інструктажу з техніки безпеки, мовний бар’єр та відсутність скоординованої процедури евакуації. Літак затонув менш ніж за три хвилини.

Важливо, що хоча Берегова охорона та ВПС США оперативно відреагували й врятували 12 пасажирів та п’ятьох членів екіпажу, решта 52 особи на борту загинули.

Двоє відомих людей, які досі залишилися живими, - це 102-річна жінка, яка в молодості працювала медсестрою і відіграла важливу роль у відкритті дверей літака для виходу пасажирів, та немовля, знайдене плаваючим на поверхні води, якого реанімували рятувальники, як повідомив Гейтс. Обоє були дуже схвильовані й раді, коли їм повідомили, що уламки літака нарешті знайдено.

У звіті про катастрофу 1952 року Рада з цивільної авіації, попередниця нинішнього Федерального управління цивільної авіації, запропонувала поправки до правил цивільної авіації, "щоб забезпечити більшу безпеку пасажирів літаків, які літають над водними шляхами".

Запропоновані зміни передбачали передпольотні інструктажі для пасажирів щодо того, де знайти та як користуватися рятувальними жилетами, рятувальними плотами та аварійними виходами.

Новини археології

Нещодавно, після майже 30 років досліджень, вчені нарешті ідентифікували затонуле судно, знайдене біля південного узбережжя Англії, на якому виявили сотні золотих монет. Йшлося про голландське торгове судно "Дом ван Келен", яке затонуло в 1633 році після штормів під час рейсу з Марокко до Нідерландів.

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