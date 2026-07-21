Українські безпілотні катери вперше вироблятимуть у США, - WSJ

Пентагон планує витратити десятки мільярдів доларів на автономні системи у найближчі роки.

Американський виробник вперше розпочне випуск безпілотних катерів, розроблених і випробуваних у бойових умовах Україною, у той час як Пентагон прагне розширити арсенал автономної зброї. Про це пише The Wall Street Journal.

Угода була укладена в той момент, коли США починають використовувати морські безпілотники в бойових діях після багаторічних випробувань і розробок. Раніше цього місяця американські безпілотні катери атакували іранський підводний човен і корабельну базу в Ормузькій протоці.

Угода була укладена на тлі прагнення США та України розширити обмін озброєнням.

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Безпілотні катери, відомі як "Магура", вироблятиме компанія ReconCraft із Портленда, яка випускає катери для сил спеціального призначення.

Зазначається, що меморандум про взаєморозуміння між ReconCraft та виробником "Магури" - компанією Uforce - було підписано в посольстві України у Вашингтоні минулого тижня. За словами керівників, угода розглядається як "угода про співпрацю", в рамках якої обидві компанії надають матеріали, обладнання та робочу силу.

Співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі заявив, що мета полягає в тому, щоб виробляти сотні або навіть тисячі "Магур" на рік на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні. Посол України Ольга Стефанишина заявила:

"Це партнерство створює важливий прецедент. Я впевнена, що воно стимулюватиме багато інших компаній наслідувати його приклад і поглибити американо-українську співпрацю в оборонній промисловості".

Важливо, що Пентагон планує витратити десятки мільярдів доларів на автономні системи в найближчі роки.

Війна в Ірані, яка вичерпала запаси дорогих наступальних і оборонних боєприпасів США, показала необхідність у дешевшій зброї, яку можна швидко застосувати.

Українські морські безпілотники-камікадзе, такі як "Магура", значною мірою змусили російські військові кораблі відступити з Чорного моря. Вони також завдавали ударів по нафтових танкерах і мостах, а також доставляли ракети та снаряди для ураження літаків і наземних цілей.

Дозвіл України на виробництво "Магур" у США є "абсолютно ключовим", заявив генеральний директор Uforce Олег Рогінський, оскільки вони дозволять США використовувати уроки, тактику та концепції операцій, відточені за роки війни в Україні.

За даними компанії, "Магури" - це 7,6-метрові безпілотні швидкісні катери, здатні перевозити вантаж вагою понад 770 кг на відстань понад 560 кілометрів. Ці катери, вартість яких становить менше 500 000 доларів, призначені для нанесення ударів, але також можуть запускати БПЛА, проводити операції з розмінування та буксирувати гідроакустичні системи для виявлення підводних човнів.

Зазначається, що угоди між Києвом та Великою Британією, Німеччиною, Данією вже призвели до того, що українські компанії почали вести там свою діяльність, оскільки Європа прагне якомога швидше скористатися перевіреними в бойових умовах технологіями України.

Війна в Україні - використання дронів

Нещодавно український виробник дронів SkyFall представив новий швидкісний перехоплювач, розрахований на боротьбу з реактивними "Шахедами" РФ. Він отримав назву P1-SUN Jetkiller - це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року.

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