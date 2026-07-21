Зеленський заявив, що запропонував Федорову 'достойну позицію у владі'

За його словами, бажання у всіх нас одне - перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволяли примусити Росію до миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову "достойну позицію у владі". Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки "Альфи" говорять самі за себе, і в умовах системи урядових структур це потрібно", - сказав Зеленський.

За його словами, бажання у всіх нас одне - перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволяли примусити Росію до миру.

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"Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше", - додав він.

Президент стверджує, що закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу - це пріоритет.

Ситуація з Федоровим

Раніше видання Financial Times писало, що Зеленський запропонував ексміністру оборони Федорову іншу посаду з широкими повноваженнями. Однак Федоров хоче повернутися лише до Міністерства оборони.

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