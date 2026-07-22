На кількох популярних грецьких островах виникла гостра нестача води

Для відпочивальників, які цього літа вирушають до одного з постраждалих регіонів, поїздка може виглядати дещо інакше, ніж зазвичай.

У Греції, де нещодавно автомобільний міст обвалився в річку, зараз панує нестерпна спека, оскільки це популярне місце відпочинку зіткнулося з першою хвилею спеки 2026 року. Про це пише dailymail.

Мільйони людей щороку з’їжджаються сюди, щоб погрітися на сонечку, насолодитися казковими пляжами та скуштувати справжню грецьку кухню. Однак сім популярних грецьких островів наразі відчувають нестачу води й оголосили надзвичайний стан.

Зазначається, що хоча блискуче Середземне море не пересихає, водопровідні крани, безперечно, пересихають - і це може серйозно вплинути на відпочивальників цього літа.

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Наразі найбільше постраждав острів Астіпалея, розташований у південно-східній частині Егейського моря.

"Якби ми зібрали всю воду, що випала за рік, у відро чи таз, глибина води становила б 2,5 сантиметра", - заявив мер Нікос Комінеас.

На Астіпалеї дуже важлива бутильована вода, а водосховище острова, розташоване в сільськогосподарській долині Ліваді, наразі переживає сильну посуху.

Деякі готелі запровадили заходи з економії води. Власниця готелю Марія Алкалай пропонує ваучери на 5 євро гостям, які відмовляться від щоденного прибирання, заявляючи:

"Клієнти з ентузіазмом сприйняли це".

Важливо, що серед інших постраждалих островів - Тінос, Алонісос, Лерос, Патмос, Сімі та Карпатос. Для відпочивальників, які цього літа вирушають до одного з постраждалих регіонів, поїздка може виглядати дещо інакше, ніж зазвичай.

У години пік, наприклад, ввечері, коли багато хто готується до виходу, тиск води може бути низьким. Деякі готелі в прибережних районах також воліють наповнювати басейни морською водою замість прісної, а використання води може бути обмежене, оскільки деякі місцеві органи влади встановлюють ліміти на некритичне використання води.

Нік Паркхаус, експерт із туристичного страхування з Go.Compare, закликав відпочивальників перевіряти місцеві рекомендації для мандрівників, перш ніж вирушати до місць відпочинку, де існує ця проблема.

"Нестача води в Греції не повинна автоматично відлякувати мандрівників, але це нагадування про необхідність перевірити як місцеві рекомендації для мандрівників, так і свій страховий поліс перед поїздкою. У більшості випадків популярні туристичні напрямки мають плани дій на випадок непередбачених обставин, щоб мінімізувати перебої, хоча відвідувачі можуть зіткнутися з такими заходами, як обмеження на використання води або зниження тиску в періоди високого попиту", - сказав він.

Зазначається, що більшість полісів туристичного страхування не покривають скасування поїздок, пов’язаних із нестачею води. Паркхаус попередив:

"Скасування зазвичай поширюється лише на непередбачені події, про які ви не знали до від’їзду. Страховка також не покриє вас, якщо ви просто вирішите, що не хочете подорожувати. Якщо нестача води загостриться до такої міри, що Міністерство закордонних справ Великої Британії порадить утриматися від поїздок, а ви ще не виїхали, може діяти страховка від скасування поїздки - але лише якщо ви придбали поліс до того, як про нестачу води стало широко відомо. Завжди уважно читайте свій поліс і розумійте, який захист у вас є, перш ніж вирушати в подорож".

Національний центр наукових досліджень "Демокріт" в Афінах попередив, що посуха може посилитися до 2049 року. Також висловлювалися побоювання щодо того, чи вистачить дощів наступного року для забезпечення потреб величезної кількості туристів, яких приваблює Греція.

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