Елітні українські спецпідрозділи проводять операції з проникнення в тил ворога, - BI

За останній рік елітні українські солдати збільшили кількість проведених ними диверсійних операцій.

Елітні українські спецпризначенці проводять дедалі більше операцій з проникнення на територію, контрольовану Росією, оскільки зона ураження, в якій кишить безпілотниками, продовжує розширюватися, що ускладнює проведення масштабних операцій. Про це пише Business Insider.

Зазначається, що операції з проникнення зазвичай передбачають залучення невеликих груп солдатів, які пробираються через лінію фронту противника для виконання завдань, що можуть варіюватися від захоплення ключової позиції до проведення засідок, рейдів та штурмів.

За словами оператора 4-го полку рейнджерів, "кількість місій за останній рік збільшилася".

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Розширення зони ураження змушує українців не тільки виконувати більше операцій з проникнення, а й ставити перед операторами завдання, пов’язані з аналогічною російською діяльністю.

Оператор 4-го полку рейнджерів, заступник командира невеликого підрозділу з позивним Гур, сказав, що йому, як правило, доручають "конкретні, цілеспрямовані місії":

"Нам можуть доручити знищення конкретної позиції противника. Ми заходимо, знищуємо її й повертаємося. Це може зайняти два дні, чотири дні або тиждень. Нам не обов’язково залишатися в цьому районі протягом фіксованого часу".

Зона ураження зростає

Щоб впоратися зі збільшеним темпом, українські спецпризначенці будуть змінювати групи для виконання цих місій, що дозволить солдатам відпочити, потренуватися та підготуватися.

Зазначається, що українські солдати та офіційні особи часто описують лінію фронту як "зону ураження" - територію, сильно насичену безпілотниками, які можуть швидко атакувати війська та військову техніку, роблячи будь-який рух дуже небезпечним. На частку безпілотників припадає приблизно 90 % усіх ударів по полю бою.

Ширина зони ураження варіюється по всьому полі бою, хоча зазвичай вона простягається приблизно на 10-20 кілометрів у будь-якому напрямку від лінії зіткнення. Однак українські солдати заявляють, що вона розширюється, змушуючи командирів вносити тактичні корективи.

Гур пояснив розширення зони ураження подальшим поширенням безпілотників з видом від першої особи - FPV. Одночасно з аналогічними російськими операціями збільшилася кількість українських диверсійних місій. Оператор сказав:

"Вони використовують і нашу тактику. Вони проникають групами по два-чотири солдати і можуть пробратися в наші тилові райони. Тоді це стає для нас ще одним завданням. Ми повинні увійти і знищити їх".

Минулого року українські солдати заявили, що російські диверсійні операції стали дедалі більш проблематичними під час війни. Місії були різноманітними: деякі були спрямовані на утримання позицій, інші - на ключові оборонні споруди. Але в основному вони мали на меті відволікати увагу та сіяти хаос.

Гур зазначив, що українських підрозділів на передовій не завжди вистачає, щоб ефективно контролювати всю територію, яку вони утримують. Тому, коли росіяни проникають на фронт, його групі можуть доручити ліквідувати прорив.

Важливо, що розширення зони ураження також підштовхнуло українських спецпризначенців до використання наземних роботів для логістики ближче до лінії фронту та евакуації поранених, що стало надто небезпечним для солдатів в умовах нинішньої присутності безпілотників.

"Війна створює свої умови. З’явилися безпілотники з FPV-екраном, тому нам доводиться реагувати на це. Нам потрібно якось адаптуватися, якщо ми хочемо вижити й продовжувати діяти", - сказав Гур.

Війна в Україні - ситуація в Криму

У міру того як українські дрони та ракети завдавали ударів по Криму протягом усієї весни й аж до літа, російські туристи почали скасовувати бронювання в гостьових будинках.

Потім почався дефіцит бензину, через що стало складніше забезпечувати заклади продуктами харчування та іншими предметами першої необхідності. Зараз електропостачання та водопостачання в населених пунктах півострова відключаються на більшу частину дня.

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