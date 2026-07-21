Заміна Сирського: Зеленський призначив Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

Проти Сирського виступили мітингувальники.

Президент України Володимир Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України", - сказав Зеленський.

Президент подякував Сирському за оборону Києва, Харківську наступальну та Курську операції, а також за внесок у захист України.

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За словами Зеленського, із Сирським та Андрієм Гнатовим вже обговорено подальші формати служби та передачу справ.

"Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях", - додав він.

Зміни в Міноборони та що відомо про Драпатого

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони.

Його відставка супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Також мітингувальники висловлювали своє невдоволення Сирським.

В інформаційному полі активно обговорювалася версія конфлікту між Сирським та Федоровим, як можлива причина звільнення останнього. Водночас Зеленський анонсував "рішення щодо армії" після переговорів з ними обома.

Також видання Financial Times зазначало, що Зеленський запропонував Федорову іншу посаду з широкими повноваженнями, але Федоров хоче повернутися лише до Міністерства оборони.

Крім того, Сирський зауважив, що для нього було несподіванкою дізнатися про свій конфлікт з Федоровим. Він також розкритикував Федорова через нові контракти, мобілізацію та перерозподіл зарплат.

Як відомо, Драпатий - це один з наймолодших українських генералів, який пройшов усю війну з Росією від перших днів 2014 року. Він воював на Донбасі, командував підрозділами у найгарячіших точках, а згодом відіграв ключову роль під час широкомасштабного вторгнення 2022 року.

На початку російської агресії у 2014 році Драпатий керував батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади, який обороняв Маріуполь і позиції під Амвросіївкою. Його підрозділ брав участь у боях за звільнення частини Донеччини й утримував рубежі під постійними обстрілами.

Під час повномасштабного вторгнення Драпатий керував складними операціями на півдні та сході. Після цього він був призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ, а у 2024 році - командувачем Сухопутних військ.

Згодом у Силах оборони України було створено нове угруповання - Обʼєднаних сил, яке очолив Драпатий.

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