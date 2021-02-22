У людей, які мають проблеми зі сном, поганий настрій виникає частіше, стверджують дослідники.

Нерегулярний сон, збитий режим або зменшення кількості годин сну може збільшити ризик депресії в довгостроковій перспективі. У короткостроковій теж все не так райдужно — зазвичай у людей з проблемним сном поганий настрій.

Дослідження провела команда з Мічиганського університету (США), в ньому взяли участь 2100 медиків-студентів. Результати науковців опублікували в журналі Nature, пише НВ.

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Всі студенти були стажерами, які працювали в лікарнях. У них були напружені робочі дні та нерегулярні графіки, що сильно впливало на їхню можливість мати регулярний режим сну.

Науковці відстежували їхній стан за допомогою смарт-годинників, які відстежували сон студентів, а також через спеціальний додаток, де ті мали описувати свій настрій кожного дня, а також щоквартально проходити тести на наявність ознак депресії.

Студенти, чиї пристрої показували змінний графік сну, частіше набирали більш високі бали за стандартизованими опитувальниками симптомів депресії, а також повідомляли про більш низькі оцінки настрою. Схожі результати показали і ті, хто постійно лягав спати пізно або спав менше норми.

Вчені відзначили, що в дослідженні брали участь в основному молоді люди, що не є репрезентативною вибіркою для більш широкого населення. Однак, оскільки всі вони мають схожі робочі навантаження і графіки, вони представляють собою гарну групу для перевірки гіпотез. Дослідники сподіваються, що інші науковці вивчатимуть інші групи населення, використовуючи аналогічні пристрої та підходи, щоб побачити, чи підтвердяться результати про зміну режиму сну у них.

"Я хочу, щоб моя однорічна дитина дізналася про ці відкриття і будила мене тільки о 8:21 ранку кожен день", — жартує Ю Фанг, фахівець-дослідник Мічиганського інституту нейробіології.

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Автор: УНІАН