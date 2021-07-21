Експерти очікують, що цей штам швидко отримає гору над іншими варіантами і стане в найближчі місяці домінуючим різновидом.

Штам "дельта" коронавірусної інфекції COVID-19 може стати домінуючим у світі. Однак у експертів поки немає повної ясності в тому, чому цей варіант є в одних країнах, а в інших його немає.

Про це йдеться у свіжому щотижневому огляді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Очікується, що він швидко візьме гору над іншими варіантами і стане в прийдешні місяці домінуючим різновидом (коронавірусу.- ред.)", - наголошується в документі.

За даними ВООЗ, штам "дельта" зафіксований вже на 124 територіях. При цьому в деяких великих країнах на цей штам припадає три чверті виявлених випадків COVID-19. У числі таких країн - Австралія, Бангладеш, Ботсвана, Великобританія, Китай, Данія, Індія, Індонезія, Ізраїль, Португалія, Сінгапур, ПАР і Росія.

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Варіант коронавірусу "альфа", вперше виявлений в Британії, зареєстрований на 180 територіях. Тип "бета", спочатку зареєстрований в Південній Африці, виявлений на 130 територіях. Штам "гамма", вперше зафіксований в Бразилії, зафіксований на 78 територіях.

За тиждень у світі виявлено 3,4 млн випадків коронавірусу - на 12% більше, ніж на попередньому тижні. При збереженні нинішньої тенденції за наступні три тижні загальне число діагностованих випадків COVID-19 за час пандемії перевищить позначку в 200 млн, прогнозують у ВООЗ.

Зростання захворюваності обумовлене поширенням більш заразних варіантів вірусу, ослабленням обмежень, збільшеною соціальною активністю і значним числом невакцинованих людей. Число летальних випадків від коронавірусу за останні два тижні тримається на позначці 57 тис., після більш ніж двох місяців стійкого зниження смертності, передає kommersant.

Перед цим глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що може з'явитися штам коронавірусу, який буде небезпечніший за дельта-варіант. На його думку, світ не справляється з пандемією. Для перемоги потрібно прищепити 70% населення кожної країни.

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Автор: Ірина Погоріла