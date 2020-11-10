У зв'язку з цим лікар рекомендує скасувати всі традиційні масові заходи, які раніше проводили в Парижі на Різдво і Новий Рік.

У Франції побоюються, що різдвяні та новорічні свята можуть стати причиною третьої хвилі COVID-19.

Таку думку висловив один з провідних медиків Парижа Жюльєн Ленгле, передає BFM TV.

Він вважає, що різдвяні та новорічні вечірки, які щорічно проходять у Франції, безсумнівно стануть "гігантським кластером, який може бути біля витоків потенційної нової третьої хвилі".

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У зв'язку з цим лікар рекомендує скасувати всі традиційні масові заходи, які раніше проводили в Парижі. На думку Ленгле, це позитивно вплине на статистику хворих коронавірусом і врятує Париж від масштабного спалаху COVID-19.

Коронавірус у Франції: що відомо

Станом на 10 листопада у Франції від коронавірусу померли 41 тисяча 49 осіб. 1 мільйон 856 тисяч 292 людини захворіли.

Наприкінці жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення жорсткого карантину у країні до 1 грудня через погіршення ситуації з COVID-19.

Національні збори Франції підтримали продовження надзвичайного стану у сфері охорони здоров'я тільки до 14 грудня. Уряд мав намір продовжити його до середини лютого.

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Автор: УНІАН