Число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 58,5 млн осіб.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають третьої хвилі коронавірусу в Європі на початку 2021 року.

Як повідомляє Reuters, про це в інтерв'ю швейцарським газетам заявив Девід Набарро - спеціальний посланець з питань подолання COVID-19 ВООЗ.

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«Вони (уряди – УНІАН) пропустили створення необхідної інфраструктури протягом літніх місяців, після того, як взяли під контроль першу хвилю (коронавірусу – УНІАН)», - заявив він.

«Зараз у нас друга хвиля. Якщо вони не побудують необхідної інфраструктури, у нас буде третя хвиля на початку наступного року», - прогнозує Набарро.

Він схвально відгукнувся на реакцію азіатських країн, таких як Південна Корея, де на сьогодні кількість інфікованих відносно низька. «Люди повністю залучені, вони сприймають поведінку, яка ускладнює поширення вірусу. Вони тримаються на відстані, носять маски, ізолюються, коли хворіють, миють руки та поверхні. Вони захищають найбільш вразливі групи», - зазначив Набарро.

Як повідомляв УНІАН, число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 58,5 млн осіб.

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Автор: Катерина Жирій