У Британії Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації рекомендує прищеплювати від коронавірусу клінічно вразливих підлітків.

Великобританія починає вакцинувати від COVID-19 підлітків від 12 років. Однак щеплення отримають не всі діти цього віку.

Як повідомляє Sky News, міністр з вакцин Надхім Захаві повідомив депутатам, що Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JVCI) рекомендує прищеплювати від коронавірусу клінічно вразливих підлітків.

Це означає, що дітям у віці від 12 до 15 років з важкими неврологічними розладами, синдромом Дауна, імуносупресією і множинними або важкими порушеннями навчання буде запропонована вакцина Pfizer-BioNTech. Також дітям того ж віку, які живуть з людиною з ослабленим імунітетом, також буде запропонована вакцина від коронавірусу. При цьому наголошується, що JVCI не радить прищеплювати здорових дітей, тому уряд цього робити не буде.

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JVCI вважає, що COVID-19 рідко викликає важкі захворювання у дітей без супутніх захворювань і мінімальна користь для здоров'я від пропозиції дітям загальної вакцинації проти COVID-19 не переважує потенційних ризиків.

Однак деяким здоровим підліткам все ж буде запропонована вакцина від коронавірусу. Це стосується тих осіб, яким залишилося менш ніж три місяці до 18-річчя.

Нагадаємо, що у Великобританії скасували карантинні обмеження. Однак захворюваність коронавірусом в цій країні висока.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко