У Анатолія Вітрака був складніший перебіг хвороби. Але після тижня лікування недуга ускладнилась і у Орисі Вітрак.

У Чернівцях відома лікарка Орися Вітрак та її чоловік Анатолій Вітрак померли від ускладнень коронавірусу.

Чоловік помер рівно через тиждень після смерті дружини, повідомляє molbuk.ua. Подружжя захворіло на COVID-19 майже одночасно. Хвороба перебігала з ускладненням, тому чоловіка і дружину направили на лікування у міську лікарню №4.

У Анатолія Вітрака був складніший перебіг хвороби. Але після тижня лікування недуга ускладнилась і у Орисі Вітрак. Подружжя перевели у міську лікарню №1, де лікують "важких" коронавірусних хворих.

Однак стан Орисі Вітрак дуже швидко погіршувався. Вона пробула в міській лікарні №1 лише одну годину й лікарям не вдалося її врятувати. 23 жовтня Орися Вітрак померла.

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Жінку одразу не поховали, тому що очікували приїзду доньки, яка проживає в Німеччині. Вона приїхала на вихідних і ще встигла поспілкуватися з батьком. А вже наступного дня, 1 листопада, від ускладення внаслідок COVID-19 помер і Анатолій Вітрак.

Їм було по 61 року. Жінка відзначила свій день народження у вересні. Анатолій Вітрак мав святкувати день народження у листопаді.

Анатолій Вітрак – колишній військовослужбовець, а його дружина останні роки життя працювала заступником директора з медичної частини Чернівецької міської поліклініки №1.

Вчора з подружжям Вітраків попрощалися рідні та близькі.

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Автор: Віолетта Орлова