У Британії схвалили застосування вакцини від коронавірусу Moderna (Spikevax) дітям від 12 до 17 років.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.
Регулятор підтвердив безпеку й ефективність вакцини для цієї вікової категорії населення.
Spikevax вже дозволена для людей віком від 18 років. Дані про безпеку у дітей були такими ж, як й у молодих людей. Серед найчастіших побічних ефектів – легкий біль у м’язах після ін’єкції чи втома.
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Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у липні схвалило застосування вакцини компанії Moderna від коронавірусу для підлітків віком від 12 років.
Ефективність Spikevax була протестована в дослідженні, в якому взяли участь 3 732 підлітки віком від 12 до 17 років. Воно показало, що у них Spikevax давав таку ж відповідь антитіл, яку спостерігали у молодих людей у віці від 18 до 25 років. Окрім того, у жодного підлітка, що отримали вакцину Spikevax, надалі не було виявлено коронавірусу у порівнянні з деякими з тих, хто отримав плацебо.
Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer/BioNTech. У ЄС напередодні заявили, що майже 200 мільйонів європейців, які проживають у 27 країнах, на сьогодні повністю вакциновані, це 55% дорослого населення.