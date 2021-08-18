Серед найчастіших побічних ефектів – легкий біль у м’язах після ін’єкції чи втома.

У Британії схвалили застосування вакцини від коронавірусу Moderna (Spikevax) дітям від 12 до 17 років.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Регулятор підтвердив безпеку й ефективність вакцини для цієї вікової категорії населення.

Spikevax вже дозволена для людей віком від 18 років. Дані про безпеку у дітей були такими ж, як й у молодих людей. Серед найчастіших побічних ефектів – легкий біль у м’язах після ін’єкції чи втома.

Читайте такожУ Новій Зеландії вперше за півроку знайшли COVID-19: оголошено локдаунЩо передувало

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у липні схвалило застосування вакцини компанії Moderna від коронавірусу для підлітків віком від 12 років.

Ефективність Spikevax була протестована в дослідженні, в якому взяли участь 3 732 підлітки віком від 12 до 17 років. Воно показало, що у них Spikevax давав таку ж відповідь антитіл, яку спостерігали у молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років. Окрім того, у жодного підлітка, що отримали вакцину Spikevax, надалі не було виявлено коронавірусу у порівнянні з деякими з тих, хто отримав плацебо.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer/BioNTech. У ЄС напередодні заявили, що майже 200 мільйонів європейців, які проживають у 27 країнах, на сьогодні повністю вакциновані, це 55% дорослого населення.

Автор: Яна Ставська