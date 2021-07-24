Щеплення вакциною компанії Moderna робиться двома дозами з інтервалом у чотири тижні.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини компанії Moderna від коронавірусу для підлітків віком від 12 років.

Як повідомляє DW, за даними ЕМА, ефективність та негативні наслідки вакцини від коронавірусу Spikevax від компанії Moderna для підлітків від 12 років такі самі, як і серед людей старше 18 років.

"Застосування вакцини Spikevax серед дітей із 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старше", - йдеться в заяві агентства. Щеплення вакциною компанії Moderna робиться двома дозами з інтервалом у чотири тижні.

Читайте такожДовший інтервал між дозами Pfizer краще підтримує "імунну пам’ять" – вченіПовідомляється, що ефективність Spikevax була протестована в дослідженні, в якому взяли участь 3 732 підлітки віком від 12 до 17 років. Воно показало, що у них Spikevax давав таку ж відповідь антитіл, яку спостерігали у молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років. Окрім того, у жодного підлітка, що отримали вакцину Spikevax, надалі не було виявлено коронавірусу у порівнянні з деякими з тих, хто отримав плацебо.

Найпоширеніші негативні побічні наслідки у підлітків у віці від 12 до 17 років після вакцинації схожі на ті, які мають люди у віці від 18 років. Зокрема, це біль та набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах та суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, нудота, блювота та лихоманка. Ці наслідки, як правило, помірні та слабшають протягом декількох днів після вакцинації.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer/BioNTech. У ЄС напередодні заявили, що майже 200 мільйонів європейців, які проживають у 27 країнах, на сьогодні повністю вакциновані, це 55% дорослого населення.

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Автор: Тетяна Герасименко