Раніше центри не надавали чітких рекомендацій щодо щеплення вагітних.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) радять вакцинувати проти коронавірусу вагітних жінок.

Про це заявила голова CDC Рошель Валенскі, пише DW.

Таке рішення пов'язане з поширенням штаму "Дельта". Валенскі сказала, що зараження COVID-19 може мати важкі наслідки для жінок, зокрема викидні.

Вона запевнила, що вакцини є безпечними та ефективними. Центри провели дослідження, під час якого вивчили реакцію на вакцину у майже 2,5 тисячі жінок.

Читайте такожУ США закликали пришвидшити схвалення COVID-вакцини для дітей: кількість неповнолітніх інфікованих зростає"Позиція центру полягає в однозначній рекомендації на користь щеплень проти коронавірусу для усіх осіб, старших за 12 років, зокрема й вагітних", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що щонайменше одне щеплення отримали менше чверті вагітних жінок у США.

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Автор: Людмила Жерновська