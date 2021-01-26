Влада Франції впевнена, що саморобні маски не захищають від нових штамів коронавірусу.

Влада Франції видала указ, що забороняє публічне носіння саморобних масок, заявивши, що вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

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Як повідомляється, для носіння будуть рекомендовані тільки три типи масок: хірургічні маски, маски FFP2 і тканинні маски, що відповідають стандартам категорії 1.

Одночасно з цим французька влада визнала, що проконтролювати виконання нового указу буде важко.

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Автор: УНІАН