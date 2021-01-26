Фото REUTERS

Влада Франції видала указ, що забороняє публічне носіння саморобних масок, заявивши, що вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Читайте такожЄврокомісія вирішила взяти під контроль експорт вакцин від коронавірусу

Як повідомляється, для носіння будуть рекомендовані тільки три типи масок: хірургічні маски, маски FFP2 і тканинні маски, що відповідають стандартам категорії 1.

Одночасно з цим французька влада визнала, що проконтролювати виконання нового указу буде важко.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН