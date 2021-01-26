Влада Франції видала указ, що забороняє публічне носіння саморобних масок, заявивши, що вони не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних штамів COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
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Як повідомляється, для носіння будуть рекомендовані тільки три типи масок: хірургічні маски, маски FFP2 і тканинні маски, що відповідають стандартам категорії 1.
Одночасно з цим французька влада визнала, що проконтролювати виконання нового указу буде важко.
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