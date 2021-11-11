В американському штаті Алабама офіційно зареєстрована найбільш недоношена дитина в історії. Кертіс Мінс народився в минулому році при терміні вагітності в 21 тиждень і 1 день з масою тіла 420 грамів.
Хлопчику вже рік і чотири місяці, але в Книзі рекордів Гіннесса запис про нього з'явився тільки зараз.
Зазвичай вагітність триває 40 тижнів, але Кертіс і його сестра Касія з'явилися на світ практично на половині терміну.
Діти були поміщені в реанімацію, але дівчинка померла через день після народження. Кертісу лікарі давали менше 1% шансів на виживання. Те, що сталося далі, навіть медики називають дивом.
Читайте такожУ Польщі померла 32-річна вагітна: її смерть пов'язують зі скандальним законом про аборти
Через три місяці хлопчика відключили від апарату штучної вентиляції легенів, а в квітні цього року він був виписаний з лікарні, де провів 275 днів.
За словами медиків, за цей час була проведена велика робота, аж до того, що дитину, яка майже рік харчувалася через трубочку, треба було навчити самостійно жувати і ковтати.
"Можливість забрати Кертіса додому, де його чекали мої старші діти , - найнезабутніший момент мого життя", - сказав мати хлопчика Мішель Батлер.
Кертісу все ще потрібна киснева підтримка і трубочка для харчування, але в цілому лікарі високо оцінюють стан його здоров'я.
Попередній рекорд передчасно народженого і вижилого немовляти поступається показникам Кертіса лише на 24 години. За місяць до Кертіса в штаті Вісконсін на світ з'явився Річард Хатчінсон на терміні в 21 тиждень і 2 дні.
До цього рекорд залишався непобитим протягом 34 років після появи на світ немовляти в Канаді на терміні в 21 тиждень і 5 днів, передає Бі-бі-сі.
Вас також можуть зацікавити новини