За словами медиків, за час, коли дитина була в лікарні, була проведена велика робота, аж до того, що дитину треба було навчити самостійно жувати і ковтати

В американському штаті Алабама офіційно зареєстрована найбільш недоношена дитина в історії. Кертіс Мінс народився в минулому році при терміні вагітності в 21 тиждень і 1 день з масою тіла 420 грамів.

Хлопчику вже рік і чотири місяці, але в Книзі рекордів Гіннесса запис про нього з'явився тільки зараз.

Зазвичай вагітність триває 40 тижнів, але Кертіс і його сестра Касія з'явилися на світ практично на половині терміну.

Діти були поміщені в реанімацію, але дівчинка померла через день після народження. Кертісу лікарі давали менше 1% шансів на виживання. Те, що сталося далі, навіть медики називають дивом.

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Через три місяці хлопчика відключили від апарату штучної вентиляції легенів, а в квітні цього року він був виписаний з лікарні, де провів 275 днів.

За словами медиків, за цей час була проведена велика робота, аж до того, що дитину, яка майже рік харчувалася через трубочку, треба було навчити самостійно жувати і ковтати.

"Можливість забрати Кертіса додому, де його чекали мої старші діти , - найнезабутніший момент мого життя", - сказав мати хлопчика Мішель Батлер.

Кертісу все ще потрібна киснева підтримка і трубочка для харчування, але в цілому лікарі високо оцінюють стан його здоров'я.

Попередній рекорд передчасно народженого і вижилого немовляти поступається показникам Кертіса лише на 24 години. За місяць до Кертіса в штаті Вісконсін на світ з'явився Річард Хатчінсон на терміні в 21 тиждень і 2 дні.

До цього рекорд залишався непобитим протягом 34 років після появи на світ немовляти в Канаді на терміні в 21 тиждень і 5 днів, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла