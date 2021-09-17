Попередньою причиною стала невірне маркування на упаковці препарату.

Сотням жителям Німеччини ввели вакцину від коронавірусу Moderna з вичерпаним терміном придатності, але місцеві лікарі не бачать приводу для занепокоєння.

Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався в трьох містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені і Есслінгені, які розташовані в регіоні Баден-Вюртемберг. У першому "прострочку" застосовували з 8 серпня по 14 вересня, а у двох інших - з 9 вересня.

Загалом таку вакцину ввели 840 особам. За попередньою інформацією, причиною стало неправильне маркування на пакуванні препарату. Вказаний термін придатності був довший за допустимий санітарними нормами - три місяці замість 30 днів.

Читайте такожУ Німеччині науковець нелегально випробовував на людях власну вакцину від COVID-19-ЗМІПри цьому наголошується, що режим зберігання ліків не порушувався - його весь час тримали в холодильнику.

Представниця вакцинаційного центру Зіндельфінгена вже запевнила у відсутності будь-яких даних, які б вказували на те, що триваліше зберігання впливає на ефективність препарату. Тому жодних негативних наслідків для тих, хто отримав щеплення влада не очікує.

Нагадаємо, раніше в Німеччині почали розслідування щодо співробітниці німецького Червоного Хреста, яка підмінила вакцину від COVID-19 на фізрозчин.

Автор: Станіслав Кожемякін