Спочатку вона намагалася приховати подію.

Поліція міста Вільгельмсхафен у федеральній землі Нижня Саксонія проводить розслідування щодо співробітниці німецького Червоного Хреста. Жінка підмінила вакцину від COVID-19 фізіологічним розчином.

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Дипломованій медсестрі доручили приготувати шприци в центрі вакцинації. Вона впустила ампулу з вакциною Biontech на підлогу і та розбилася.

Повідомляється, що жінка набрала в шість шприців виключно фізрозчин.

У центрі вакцинації розповіли, що спочатку вона намагалася приховати подію, але через кілька днів розповіла про те, що трапилося колезі.

Жінку звільнили з роботи та з Червоного хреста Німеччини. Поліція Вільгельмсгафена почала розслідування.

Нині неможливо визначити, які шість осіб отримали шприци з фізіологічним розчином. Тест на антиген 5 травня повинен уточнити, чи була вакцинація Biontech проведена відповідно до плану.

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Автор: Людмила Жерновська