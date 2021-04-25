Поліція міста Вільгельмсхафен у федеральній землі Нижня Саксонія проводить розслідування щодо співробітниці німецького Червоного Хреста. Жінка підмінила вакцину від COVID-19 фізіологічним розчином.
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Дипломованій медсестрі доручили приготувати шприци в центрі вакцинації. Вона впустила ампулу з вакциною Biontech на підлогу і та розбилася.
Повідомляється, що жінка набрала в шість шприців виключно фізрозчин.
У центрі вакцинації розповіли, що спочатку вона намагалася приховати подію, але через кілька днів розповіла про те, що трапилося колезі.
Жінку звільнили з роботи та з Червоного хреста Німеччини. Поліція Вільгельмсгафена почала розслідування.
Нині неможливо визначити, які шість осіб отримали шприци з фізіологічним розчином. Тест на антиген 5 травня повинен уточнити, чи була вакцинація Biontech проведена відповідно до плану.
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