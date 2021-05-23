Лідер за кількістю інфікованих коронавірусом - Дніпропетровська область.

Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожЛікар дав прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в УкраїніПро це повідомляється у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Так, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 701 особа;

виписано з лікарень – 3 104 особи;

летальних випадків – 89;

одужали – 8 937 осіб;

здійснено ПЛР-тестувань за добу – 16 285.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 182 521 людина, одужали – 1 950 562 особи, померли – 49 тис. 368, проведено ПЛР-тестувань – 10 013 773.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Статистика з коронавірусу в Україні за минулу добу

Станом на 22 травня в Україні було зафіксовано 4 тис. 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також було госпіталізовано 1 тис. 665 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків.

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Автор: Ольга Робейко