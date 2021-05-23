Станом на 23 травня в Україні зафіксовано 2 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте такожЛікар дав прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в УкраїніПро це повідомляється у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
Так, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 701 особа;
- виписано з лікарень – 3 104 особи;
- летальних випадків – 89;
- одужали – 8 937 осіб;
- здійснено ПЛР-тестувань за добу – 16 285.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 182 521 людина, одужали – 1 950 562 особи, померли – 49 тис. 368, проведено ПЛР-тестувань – 10 013 773.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.
Статистика з коронавірусу в Україні за минулу добу
Станом на 22 травня в Україні було зафіксовано 4 тис. 606 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також було госпіталізовано 1 тис. 665 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків.
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