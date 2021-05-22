При цьому в шести областях показники відповідають "зеленій" зоні карантину.

В Україні станом на 22 травня у «помаранчевій» карантинній зоні залишається тільки одна область – Донецька. Решта областей знаходяться в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Зокрема, у Донецькій області відсоток від епідемічного порогу становить 101,5%. Рівень госпіталізацій в області становить 35,5 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 становить 39,9% при граничному показнику 65%.

У решті областей жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантину. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідпорогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Зазначимо, що у "зеленій" та "червоній" карантинних зонах немає жодної області.

Коронавірус в Україні: дані

За добу в країні зафіксовано 4606 нових випадків COVID-19, госпіталізували 1665 людей, одужали – 12 586, померли – 178.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,1 млн людей, померли – 49 279.

За даними МОЗ, загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 1 049 311 щеплень, вакциновано 971 011 людей.

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Автор: Ірина Погоріла