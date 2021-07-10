На сьогодні вже 19 штатів США повністю легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях.

У США мають намір провести зустріч з представниками Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). В ході неї Білий дім планує обговорити ослаблення обмежень на вживання канабісу спортсмен.

Як пише Financial Times, зазначено, що запит на зустріч від представників президента США Джо Байдена надійшов через тиждень після того, як американську бігунку Шакаррі Річардсон дискваліфікували з Олімпіади в Токіо.

Зазначимо, що у спортсменки в крові виявили сліди марихуани. Ця речовина як і раніше заборонено в деяких елітних видах спорту відповідно до правил WADA.

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Річардсон була фаворитом у забігу на 100 м серед жінок.

"Її відсторонення викликало негативну реакцію з боку політиків і американської громадськості через те, що деякі вважають політикою, несумісною з сучасним законодавством США", - пише видання.

При цьому станом на зараз 19 штатів США повністю легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях.

Петицію про те, щоб Річардсон повернули до складу американської збірної підписало понад 560 тисяч осіб. Представники антидопінгового агентства США також висловили розчарування через відсторонення Річардсон. У відомстві підкреслюють, що правила WADA "щодо марихуани" повинні змінитися.

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Автор: Вікторія Гордієнко