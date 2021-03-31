Вживання марихуани дозволили в рекреаційних цілях для людей від 21 років і старше.

В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях для людей від 21 років і старше.

Про це повідомляє Axios.

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Законопроєкт був ухвалений Сенатом, 40 голосами “за” і 23 “проти”, а потім він був схвалений 100 голосами “за” і 49 голосами “проти” в Асамблеї.

Очікується, що штат буде збирати близько 350 мільйонів доларів на рік у вигляді податків, а нещодавно легалізована галузь може створити від 30 000 до 60 000 нових робочих місць.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що він з нетерпінням чекає можливості підписати цей закон.

Після підписання Нью-Йорк стане 15-м штатом, який легалізував вживання марихуани в рекреаційних цілях.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021

Як повідомляє CNBC, закон дозволить зберігати до 3 унцій (85 грам) марихуани і 24 унції (680 грам) концентрату марихуани, а також виростити до шести рослин в домашніх умовах. Якщо законопроєкт буде підписаний, легалізація набере чинності негайно, але не очікується, що законні продажі почнуться через рік або два.

Нижня палата Конгресу Мексики схвалила проєкт закону, який скасовує кримінальну відповідальність за використання канабісу в рекреаційних, медичних і наукових цілях, що ще на крок наблизить країну до створення одного з найбільших у світі ринків збуту марихуани.

Зазначимо, що в липні 2019 року в Нью-Йорку декриміналізувати вживання марихуани, після чого зберігання невеликої кількості канабісу перестало вважатися кримінальним злочином.

У листопаді минулого року повідомлялося, що за легалізацію марихуани виступають більш ніж дві третини жителів США.

Нагадаємо, що на початок листопада 2020 року повністю легалізували як медичне, так і рекреаційне використання конопель наступні штати США: Аляска, Аризона, Вашингтон, Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс, Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Мічиган, Орегон, округ Колумбія і Південна Дакота.

Легалізація марихуани: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко