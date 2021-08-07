У США очікують, що смертність від коронавірусу у світі досягне піку уже на початку вересня 2021, а потім буде повільно знижуватися.

У світі до грудня 2021 року буде понад 5,3 мільйона смертей, пов’язаних з COVID-19.

Такі дані наводять у прогнозі Інституту показників та оцінки здоров'я, пише Bloomberg.

Американський інститут очікує, що смертність від коронавірусу досягне піку уже на початку вересня 2021, а потім буде повільно знижуватися. Це пов’язане тим, що штам "Дельта" викликає сплеск інфікувань СOVID-19.

Згідно з прогнозом, крім того, буде ще 12 мільйонів додаткових смертей. Експерти наводять ряд відмінностей між офіційно зареєстрованими випадками смерті від коронавірусу та додатковими випадками смерті, пов'язаними з коронавірусом, включаючи незареєстровані смертельні випадки.

Наразі у світі зареєстровано 4,2 млн смертей від коронавірусу. За даними Worldometer, з початку пандемії коронавірусу зафіксовано 202,4 млн випадки COVID-19, одужали - 182 млн.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано у США (понад 36,4 млн), в Індії (понад 31,8 млн) та у Бразилії (понад 20,1 млн). Україна посідає 18-е місце.

Пандемія коронавірусу у світі: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова