З початку пандемії у світі померли 4,13 млн пацієнтів з COVID-19.

У світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 осіб. До цього найбільший показник був 28 січня – 17 116.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я 23 липня.

Всього з початку пандемії у світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед COVID-пацієнтів.

22 липня, за попередніми даними, померло 8644 пацієнти з COVID-19.

Зазначимо, що за весь час у світі підтвердили майже 192 млн випадків коронавірусної інфекції.

Найбільше захворілих у США (33,9 млн); Індія (31,3 млн); Бразилія (19,4 млн); Росія (6,1 млн) і Франція (5,8 млн).

Нагадаємо, індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у пацієнтів Олександрівської лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років. У всіх шести осіб, які надійшли в Олександрівську лікарню, середня і важка ступінь захворювання. Два пацієнти були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.

Коронавірус у світі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко