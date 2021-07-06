Припускають, що цей новий штам може бути ще більш заразним та стійким до вакцин.

Перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта плюс" виявили одразу в трьох містах Туреччини. Зокрема, випадок зараження зафіксували і у Стамбулі.

Крім цього, як повідомляє Reuters, кількість інфікованих штамом Delta в 30 провінціях зросло до 286 осіб.

"У трьох провінціях, включаючи Стамбул, зафіксований варіант Delta Plus. У всіх випадках хворі були вакциновані. Їх стан добрий, госпіталізації не потребують", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила про 134 виявлені випадки зараження штамом коронавірусу Delta у 16 провінціях.

Зазначимо, що штам Delta+ може становити більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

Коронавірус у Туреччині: що відомо

У Туреччині завершили вакцинацію майже 16 млн осіб з близько 84 млн населення. За словами глави МОЗ, до 20 липня очікують вакцинувати першою дозою близько 43 млн осіб, що складатиме 70% дорослого населення.

Туреччина використовує китайські та російську вакцину, а також Pfizer-BioNTech.

З 1 липня країна скасувала комендантську годину та обмеження на подорожі між містами.

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Автор: Вікторія Гордієнко