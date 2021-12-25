Отже, він традиційно доставить подарунки дітям по всьому світу, наголосили в організації.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запевнила, що Санта-Клаус обов'язково доставить подарунки дітям, бо він має імунітет від коронавірусу.

У цьому запевнила керівниця технічної групи підрозділу з надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове, розмістивши святкове відеозвернення у Twitter.

Керкхове додала, що ВООЗ дізналася від лідерів низки країн про послаблення карантинних заходів для різдвяного чарівника, щоб він міг потрапити до повітряного простору. Тому дітям немає про що перейматися – казковий чарівник доставить подарунки, тому що захищений від коронавірусу.

Читайте такожГрекам через коронавірус заборонили колядувати на свята

"Можу вам сказати вам, що Санта-Клаус має імунітет від цього вірусу. Ми з ним переговорили коротко. Справи у пана Клауса йдуть добре, і він якраз зараз дуже зайнятий", – зазначила вона.

Разом з тим представниця організації також нагадала дітям про необхідність дотримання фізичної дистанції. Вона також закликала дытей слухатися батьків та опікунів, лягти рано спати напередодні Різдва, щоб Санта під час своєї подорожі світом доставив усім подарунки.

If a child in your life is worried that #SantaClaus 🎅 might not be able to travel and deliver presents 🎁 due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

Раніше ВООЗ закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на новорічні свята, щоб захистити здоров'я, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: