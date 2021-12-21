У ВООЗ зазначили, що новий варіант поширюється значно швидше за інші і заражає щеплених і перехворілих людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала людей по можливості переглянути плани на майбутні свята, щоб захиститися від варіанту коронавірусу "Омікрон", який стрімко поширюється по світу.

"Скасування заходу краще, ніж втрата життя, - заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєесус в Женеві. - Краще скасувати святкування зараз і зробити це потім, ніж зараз відсвяткувати і потім сумувати".

За його словами, новий варіант поширюється значно швидше за інші і заражає щеплених і перехворілих людей, повідомляє Бі-бі-сі.

"В даний час є стійкі підтвердження того, що "Омікрон" поширюється значно швидше варіанту "Дельта", і щеплені або перехворілі люди з високою часткою ймовірності можуть знову заразитися", - сказав він.

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Глава ВООЗ також повідомив, що кількість смертей від COVID-19 в цьому році перевищує число смертей в 2020 році від ВІЛ, малярії та туберкульозу разом узятих.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

18 грудня в Україні було виявлено перший випадок COVID-19, викликаний новим штамом "Омікрон".

Автор: Ірина Погоріла