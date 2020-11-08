Найбільше випадків хвороби зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії та Франції.

Станом на ранок 8 листопада в усьому світі зафіксовано 49,8 млн випадків коронавірусної інфекції. За добу виявлено понад 500 тисяч нових випадків.

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Про це свідчать дані карти поширення вірусу при університеті імені Джона Хопкінса.

Так, на сьогодні у всіх країнах світу сумарно зафіксовано 49 млн 851 021 випадків COVID-19. Жертвами пандемії стали 1 млн 250 490 осіб. Водночас, 32 млн 780 тисяч людей одужали від коронавірусної хвороби.

Найбільше випадків хвороби зафіксовано в США (9 860 958), Індії (8 507 754), Бразилії (5 653 561), Росії (1 740 172) і Франції (1 709 773). Найбільша кількість смертельних випадків зафіксована в США, Бразилії, Індії, Мексиці і Великобританії.

Коронавірус в Україні

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби. 138 хворих померли.

Протягом минулої доби госпіталізовано 1157 осіб, видужали 2 637 пацієнтів;

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 людина, 206 866 осіб одужали. 8 450 хворих померли.

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Автор: Дмитро Захаров