Більш ніж 50% населення отримали принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у Євросоюзі повністю вакциновано від коронавірусної хвороби вже понад 100 млн дорослого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем з нагоди участі керівництва Євросоюзу в саміті "Великої сімки", який відбудеться 11-13 червня у Великобританії.

"У нас є хороші новини. Сьогодні у Європі більш ніж 50% дорослого населення отримали принаймні одну дозу, і навіть більше, і сьогодні 100 млн європейців повністю вакциновані", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте такожУ ВООЗ заявили, що тільки вакцинації недостатньо для боротьби з коронавірусомВодночас, за її словами, у Євросоюзі змогли досягти таких показників вакцинації без зупинки експорту вакцин. "Із 700 млн доз, які були вироблені в ЄС з минулого грудня, близько 350 млн доз було експортовано до понад 90 країн", - зазначила президент Єврокомісії.

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Автор: Віталій Саєнко