Завтра в усіх країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу / фото REUTERS

Вакцина від COVID-19 станом на 26 грудня доставлена до всіх країн Європейського союзу. Завтра в усіх країнах ЄС розпочнеться вакцинація проти коронавірусу.

Читайте такожВ Євросоюзі дозволили використання вакцини від коронавірусу BioNTech-Pfizer

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

«Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Вакцину від COVID-19 отримали всі країни ЄС», - зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що завтра в усіх країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

«Дні вакцинації в ЄС - це зворушливий момент єдності. Вакцинація - надійний вихід з пандемії», - наголосила вона.

Також в оприлюдненому відеозверненні Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вакцинація дозволить європейцям поступово повернутися до нормального життя.

При цьому вона закликала європейців продовжувати дотримуватись карантинних заходів.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

  • Як повідомляв УНІАН, щеплення від коронавірусу громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.
  • Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, до кінця року на заводі Pfizer у Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.
  • Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.
  • До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва