Щеплення від коронавірусу громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.

Вакцина від COVID-19 станом на 26 грудня доставлена до всіх країн Європейського союзу. Завтра в усіх країнах ЄС розпочнеться вакцинація проти коронавірусу.

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Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

«Сьогодні ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Вакцину від COVID-19 отримали всі країни ЄС», - зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що завтра в усіх країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

«Дні вакцинації в ЄС - це зворушливий момент єдності. Вакцинація - надійний вихід з пандемії», - наголосила вона.

Також в оприлюдненому відеозверненні Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вакцинація дозволить європейцям поступово повернутися до нормального життя.

При цьому вона закликала європейців продовжувати дотримуватись карантинних заходів.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, щеплення від коронавірусу громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.

Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, до кінця року на заводі Pfizer у Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

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Автор: Вікторія Токарєва