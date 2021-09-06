Органи охорони здоров'я країни вже видали необхідний дозвіл.

Препарат для пацієнтів з важкою формою COVID-19 мають намір створити в Індії. Органи охорони здоров'я країни вже видали дозвіл однієї з компаній.

Про це пише Reuters.

Індійська компанія Hetero планує екстрено створити препарат-дженерик Roche Holding AG'S (ROG.S). Він буде використовуватися для лікування пацієнтів з важкою формою COVID-19.

Планується, що препарат випустять до кінця місяця під торговою маркою Tocira.

Читайте такожАнтибіотик, який призначали для лікування COVID-19, виявився не ефективним"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучній вентиляції легенів", - повідомили в компанії.

Довідка УНІАН. Препарат-дженерик-непатентований лікарський препарат, який є відтворенням оригінального препарату. Тобто, такі препарати мають такий же склад основних речовин, лікарську форму та ефективність, як й оригінальні, але не мають патенту. Також можуть відрізнятися складом допоміжних речовин.

Як раніше повідомляв УНІАН, американська БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19.

Автор: Анастасія Горбачова