Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19.
Про це в суботу ввечері, 4 вересня, повідомило Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.
"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.
Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості Посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.
Зазначається, що вантаж складається з 60 тисяч флаконів "інноваційних лікарських препаратів" Bamlanivimab та Etesevimab, які використовуються проти COVID-19.
Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США.
"Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - зазначили у посольстві.
Тепер вантаж мають розмитнити та доставити у 24 області України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України.
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