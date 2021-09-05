У Посольстві США зазначають, що вантаж складається з 60 тисяч флаконів інноваційних лікарських препаратів, які використовуються при лікуванні COVID-19.

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19.

Про це в суботу ввечері, 4 вересня, повідомило Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.

Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості Посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

Зазначається, що вантаж складається з 60 тисяч флаконів "інноваційних лікарських препаратів" Bamlanivimab та Etesevimab, які використовуються проти COVID-19.

Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США.

"Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", - зазначили у посольстві.

Тепер вантаж мають розмитнити та доставити у 24 області України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України.

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Автор: Катерина Комолова