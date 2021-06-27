Висновки ізраїльських лікарів говорять про те, що близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом "Дельта".

В Ізраїлі близько 90% нових випадків коронавірусу були спричинені штамом "Дельта".

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Wall Street Journal.

Також лікарі повідомляють, що половина з тих, хто захворів на новий і більш небезпечний штам коронавірусу "Дельта", раніше були вакциновані препаратом Pfizer.

Висновки ізраїльських лікарів говорять про те, що близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом "Дельта". При цьому діти до 16 років, більшість з яких щеплені, становлять близько половини заражених.

Медики стверджують, що люди, які були вакциновані, проте все ж інфікувалися "Дельтою", легше переносять хворобу, ніж невакциновані.

Вакцинація у Ізраїлі

Цього тижня ізраїльський уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років. Уже кілька днів у країні реєструють понад 100 випадків захворювання за добу - це стало найвищим показником із травня.

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Автор: Олег Давигора