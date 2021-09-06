Завдяки лікарям сестрички перший раз у житті подивилися одна на одну.

Лікарі в Ізраїлі вперше успішно розділили сіамських близнюків, зрощених головами.

Після проведеної 12-годинної операції в неділю дві сестрички вперше змогли подивитися одна на одну, і тепер їх, ймовірно, очікують абсолютно нормальні життя, пише Times of Israel.

"Коли медсестри поклали новонароджених поруч, вони дивилися одна на одну, видавали звуки і ніжно торкалися одна одну - це було прекрасно. Можна було спостерігати спілкування між ними, і воно було таким особливим", - розповів директор відділення дитячої інтенсивної терапії медичного університетського центру "Сорока" в Беер-Шеві, доктор Ісаак Лазар.

— Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021

Діти народилися в серпні 2020-го, але операцію з їх розділення медики почали планувати ще до появи маляток на світ. За словами лікарів, найменша помилка могла коштувати близнюкам життів.

"Будь-яке неправильне рішення здатне було стати вирішальним між життям і смертю. Все було настільки делікатно, тому що операція проводилася між великими кровоносними судинами у головах немовлят. Ми розуміли, що будь-яка кровотеча може мати катастрофічні наслідки", - зазначив Лазар.

Непростою була навіть госпіталізація маляток, адже обладнання та інші умови потрібно було створити одразу для двох людей в палаті, призначеної для одного. Крім того, медикам довелося вирощувати для дівчаток додаткову шкіру.

"Було неймовірно складно. Немовлята були пов'язані потилицями в зоні, де не було шкіри і черепа. Нам довелося виростити їм більше шкіри", - сказав Лазар.

Для цього лікарі вставили надувні силіконові пакети у прилеглі частини голів, між скальпом і черепом, і почали вирощувати шкіру поверх них.

Читайте такожСіамські близнюки у Чернівцях: у мережі вперше показали фото малюків"Щокілька днів до пакетів вводили стерильну воду, збільшуючи їх об'єм. Це повільно розтягувало шкіру. За п'ять-шість місяців ці наповнені водою мішечки та шкіра стали такими ж великими, як голова дитини, і здавалося, що в кожної дівчинки по дві голови. Коли ці "повітряні кулі" були готові, немовлят можна було відправляти на операцію. Вона тривала 12 годин і закінчилася тим, що лікарі розділилися на дві команди у двох окремих операційних, виконуючи реконструкції черепа кожної з дівчаток і зшиваючи шкіру", - розповів доктор.

Завдяки ізраїльській технології створення тривимірних моделей і сотням годин підготовки операція в результаті пройшла успішно. Потім близнюків перевели у відділення інтенсивної терапії, вже наступного дня вони почали дихати самостійно, а в неділю вперше побачили одна одну.

"Оскільки немовлята не могли рухати головою упродовж перших 12 місяців свого життя, існує ще фізичний недолік, однак з правильною реабілітацією для їх фізичного і когнітивного розвитку ми очікуємо, що вони надолужать згаяне", - зазначив Лазар, додавши, що тепер у дівчаток існує "значний шанс" на абсолютно нормальні життя.

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Автор: Катерина Комолова