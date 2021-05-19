Загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. В даний час у світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.
Читайте такожУ ВООЗ стурбовані ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусуПро це заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Як передає ТСН, за їхніми словами, зараз в світі виявляють чотири основних мутації коронавірусу. Серед них: індійський, південноафриканський і британський штами. При цьому спрогнозувати появу нових варіантів патогену дуже важко.
"Прогноз в світі ніхто не може дати", - зазначили фахівці.
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