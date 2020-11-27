Британія звернулася з проханням до свого медичного регулятора надати оцінку вакцині, розробленій Університетом Оксфорда й компанією AstraZeneca’s для тимчасового постачання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
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За оцінками AstraZeneca, до кінця грудня Британія може отримати перші 4 млн доз.
Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок ставить за мету почати розгортання кампанії вакцинації до Різдва.
"Ми офіційно звернулися до регулятора з проханням оцінити вакцину Оксфорду/AstraZeneca, щоб розуміти дані і визначити, чи вона відповідає вимогливим стандартам безпеки… Цей лист - важливий крок до того, щоб почати застосовувати вакцину якнайшвидше, щойно це буде визнано безпечним", - заявив він.
Британський регулятор - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) і раніше знайомилося з оприлюдненими даними про випробування вакцини.
Раніше Оксфорд/AstraZeneca оприлюднили попередні результати про ефективність вакцини, згідно з якими за умови введення половини дози і згодом повної дози її ефективність може становити до 90%.
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